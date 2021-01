Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, A 81, Lkrs. KN) Herabfallende Eisplatte beschädigt Pkw (12.01.2020)

Mühlhausen-Ehingen, A 81 (ots)

Eine vom Dach eines Sattelaufliegers herabfallende Eisplatte hat am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf der A 81 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Engen die Windschutzscheibe und die Motorhabe eines nachfolgenden Dacia beschädigt. Der Autofahrer blieb unverletzt, an seinem Pkw entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Sattelzuglenker bemerkte das Herabfallen der Eisplatten und die Beschädigung am Pkw und hielt zur Unfallaufnahme und Schadensregulierung an.

