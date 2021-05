Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürogebäude

Fulda (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Hilders - Ein Bürogebäude in der Straße "Aixfeld" wurde am frühen Donnerstagmorgen (06.05.), gegen 2:30 Uhr, Ziel Unbekannter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in die Firmenräume. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten lösten die Unbekannten einen akustischen Alarm aus und flüchteten ohne Diebesgut. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell