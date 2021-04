Polizei Bochum

POL-BO: Geschubst und Geldbörse gestohlen: Polizei fahndet nach zwei Männern

Herne (ots)

Ein 40-jähriger Herner ist am Montagvormittag, 12. April, an der U-35-Haltestelle "Schloss Strünkede" in Herne Opfer eines Raubes geworden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 8.50 Uhr stieg der Herner von der Bahnhofstraße aus die Treppen zur U-Bahn-Station hinab, als er unvermittelt von hinten geschubst wurde. Er hielt sich an einem Handlauf fest und verhinderte dadurch einen Sturz. Zeitgleich riss ihm jemand seine Geldbörse aus der Hand. Als der 40-Jährige sich umdrehte, sah er noch, wie zwei Männer flüchteten.

Der Mann, der die Geldbörse entwendet hatte, ist 20 bis 30 Jahre alt, 185 bis 190 cm groß, trug eine blaue Arbeitshose mit schwarzen Taschen und hatte eine schwarze Kapuze auf.

Der Herner blieb unverletzt, doch sein Handy wurde bei dem Vorfall beschädigt.

Das Herner Kriminalkommissariat (KK 35) führt die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8510 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeit) um sachdienliche Hinweise.

