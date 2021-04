Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer kommt von Straße ab und beschädigt mehrere Fahrzeuge

Bochum, Wattenscheid (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend, 11. April, in Bochum-Wattenscheid sind ein Autofahrer sowie dessen Beifahrer leicht verletzt worden. Der Wagen kam von der Straße ab und touchierte mehrere geparkte Autos am Straßenrand.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 37-jähriger Hertener gegen 20.35 Uhr mit seinem Auto auf der Graf-Adolf-Straße in Richtung Westenfelder Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte drei Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand abgestellt waren.

Bei dem Unfall zog sich neben dem Fahrer auch dessen Beifahrer (33 Jahre, aus Essen) leichte Verletzungen zu. Beide wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden.

Den entstandenen Schaden an den beteiligten Autos schätzten die Beamten vor Ort auf etwa 13.500 Euro.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

