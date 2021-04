Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Im Stadtteil Weitmar: Drei Kleinbrände fast zeitgleich ausgebrochen - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Wie die Bochumer Feuerwehr in dieser Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115868/4885532 bereits berichtet hat, kam es am 9. April (Freitag), gegen 22.45 Uhr, zu drei Kleinbränden an der Weitmarer- und Rungestraße im Bochumer Stadtteil Weitmar. Diese Örtlichkeiten liegen nicht weit auseinander.

Dabei wurden eine Holzpalette, eine Hecke sowie ein Papiercontainer beschädigt.

Die Bochumer Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen, die vor 22.45 Uhr an diesem Freitagabend verdächtige Personen in Bereich der drei Brandtatorte beobachtet haben.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell