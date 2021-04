Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

52-Jahrige nach Raubdelikt in Parkhaus verletzt - Passant (58) verhindert Schlimmeres - Täter (26) festgenommen!

Bochum (ots)

Am 9. April (Freitag) kam es in dem Parkhaus an der Universitätsstraße 60 in Bochum zu einem Raubdelikt, bei dem eine Frau (52) verletzt worden ist.

Gegen 8.45 Uhr fuhr die Bochumerin mit ihrem Pkw in das Parkhaus. Beim Aussteigen wurde sie von einem Mann (26), der sich dort aufhielt, zunächst beleidigt.

Wenig später ergriff die aggressive Person die Handtasche der 52-Jährigen und wollte wegrennen. Während der Rangelei schlug der Tatverdächtige der Frau ins Gesicht.

Zum Glück bemerkte ein Passant (58) den Vorfall, ging dazwischen und konnte Schlimmeres verhindern. Als der Bochumer mit seinem Handy den Notruf der Polizei wählen wollte, setzte der 26-Jährige sein aggressives Verhalten fort und schlug ihm das Telefon aus der Hand.

Erneut kann man von Glück sprechen, dass sich zufällig eine Streifenwagenbesatzung im Bereich der U-Bahn-Haltestelle "Oskar-Hoffmann-Straße" aufhielt. Der 58-Jährige sprach die Polizisten an, die wiederum den Kriminellen festnahmen.

Aufgrund seiner nicht endenden Aggressivität und Gewaltbereitschaft musste der polizeibekannte 26-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, mittels Handschellen fixiert werden.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die verletzte Frau zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus.

Die polizeilichen Ermittlungen im Bochumer Kriminalkommissariat 31 dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell