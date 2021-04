Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Zahlungsschwierigkeiten wegen eines Briefumschlags - Aggressive Frau schlägt, tritt und beißt Polizisten

Bochum (ots)

Mit dem Funkspruch "Zahlungsschwierigkeiten" wurden Polizeibeamte von einem Security-Mitarbeiter am gestrigen 8. April, gegen 12.20 Uhr, zur Post-Filiale an der Kortumstraße in Bochum gerufen.

Was war passiert? Eine Frau (27) hatte dort zunächst mehrere Päckchen mit Briefumschlägen aufgerissen, aber nur ein Kuvert entnommen. Anschließend legte sie die erheblich beschädigte Ware in das Regal zurück, tütete ihren Brief in einen der noch unbezahlten Umschläge ein und wollte diesen am Schalter aufgeben.

Hier wurde die Bochumerin sehr unwirsch, als ihr von einem Angestellten mitgeteilt wurde, dass sie die aufgerissenen Päckchen im Wert von fünf Euro bezahlen müsse, zumal mehrere der Umschläge erheblich beschädigt waren.

Gegenüber den nun eingetroffenen Polizisten setzte die 27-Jährige ihr aggressives Verhalten mit zunehmender Tendenz fort und beharrte energisch darauf, nur das eine Kuvert bezahlen zu wollen.

Als die Beamten die Frau nach einem ausgesprochenen Hausverbot aufforderten, die Räumlichkeit zu verlassen, weigerte sie sich, beleidigte die Polizisten lautstark, schlug und trat auf einen der Beamten ein, biss ihm sogar in den Arm.

Letztlich gelang es den Polizisten, die weibliche Person zu fixieren und zwecks Identitätsfeststellung mit zur Wache zu nehmen. Danach konnte die Bochumerin die Dienststelle wieder verlassen.

Die polizeilichen Ermittlungen im Kriminalkommissariat 31 dauern an.

