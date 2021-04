Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Lebensgefährlich: Gullydeckel aus Radweg entwendet - Zeugen gesucht!

Witten (ots)

Noch ist dieser "Gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr" (§ 315 b StGB) nicht geklärt, der am 3. April (Samstag), gegen 7.50 Uhr, an der Wittener Straße 23 in Witten-Herbede entdeckt worden ist.

Noch unbekannte Kriminelle hatten dort einen Gullydeckel aus dem Kanalschacht, der sich im Bereich des Radweges in Richtung Innenstadt befindet, entfernt und mitgenommen.

Die Gefahrenstelle wurde von der Wittener Feuerwehr festgestellt und umgehend gesichert.

Die Ermittler aus dem Bochumer Verkehrskommissariat bitten zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise von Zeugen, die in der Nacht vom 2. auf den 3. April verdächtige Personen im obigen Bereich bemerkt haben.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell