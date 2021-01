Polizei Eschwege

POL-ESW: Hausmüll gerät auf Sattelanhänger in Brand

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Am Donnerstagmorgen gegen 10.40 Uhr waren Polizei und Feuerwehr in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen im Einsatz, da auf dem Parkstreifen vor einem Industriegelände ein brennender Lkw-Anhänger gemeldet wurde.

Wie sich herausstellte, war auf dem Lkw-Trailer befindlicher Hausmüll in Brand geraten, der durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgelöscht wurde.

Nach Ansicht der Feuerwehr gilt eine Selbstentzündung des Mülls durch einen Gärungsprozess als am Wahrscheinlichsten. Ob der Anhänger durch die brennende Ladung in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte noch nicht abschließend beurteilt werden. Verletzt wurde niemand.

