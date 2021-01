Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 14.01.2021-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 600 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben einen grünen Skoda Fabia beschädigt, der in Bad Sooden-Allendorf in der Steinstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Festgestellt wurde die Beschädigung von der Besitzerin am Mittwochnachmittag um 14.15 Uhr. Die Unbekannten schlugen mit einem unbekannten Gegenstand auf der Fahrerseite vier Dellen in die A-Säule der Karosserie. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Werkzeug; Polizei sucht Zeugen

Der Diebstahl einer blauen Werkzeugkiste mit diversen Schraubenschlüsseln und Schraubendrehern aus einer frei stehenden Garage im Wert von 200 Euro ist jetzt bei der Polizei in Hessisch Lichtenau angezeigt worden. Die Tat soll sich bereits zwischen dem 20.12.2020, 16.00 Uhr und dem 11.01.2021, 15.00 Uhr in der Straße Siedlung in Hessisch Lichtenau ereignet haben. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall; Schaden 3500 Euro

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen befuhr am Donnerstagmorgen gegen 09.20 Uhr in Hundelshausen den Höhenweg in Richtung Kasseler Straße und stieß dann im Einmündungsbereich zur Kasseler Straße aus Unachtsamkeit und aufgrund der glatten Fahrbahn mit einem Kleintransporter zusammen, der von einem 51-Jährigen aus Rustenfelde (LK EIC) gefahren wurde. Der Mann war mit dem Kleintransporter auf der Kasseler Straße von Witzenhausen kommend in Richtung Trubenhausen unterwegs, als er mit dem Auto der 18-Jährigen kollidierte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten später abgeschleppt werden. Bei dem Pkw entstand ein Schaden von 2000 Euro, der Kleintransporter wurde mit 1500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell