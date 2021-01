POL-ESW: Wohnhausbrand in Neuerode; Kriminalpolizei geht von technischem Defekt aus

Polizei Eschwege

Hinsichtlich des Wohnhausbrandes, der am gestrigen Mittwochvormittag in der Berggasse im Ortsteil Meinhard-Neuerode ausgebrochen war, haben die zuständigen Beamten der Kriminalpolizei in Eschwege die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen und die Brandstelle am heutigen Folgetag nochmal untersucht. Demnach führte offenbar einer technischer Defekt zu dem Brand in dem Wohnhaus.

Um kurz vor 11.30 Uhr war der Brandausbruch aus dem betroffenen Wohnhaus gemeldet worden, in dem sich zu dieser Zeit aber keine Personen mehr aufgehalten hatten.

Nachdem die zur Brandbekämpfung eingesetzten Feuerwehren verschiedener Meinharder Ortsteile den Brand schließlich unter Kontrolle gebracht hatten, war nach vorläufiger Einschätzung des Einsatzleiters der Feuerwehr der Brandausbruch in der Küche des Einfamilienhauses zu vermuten.

Dies bestätigte sich am heutigen Donnerstag auch den ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei bei der Begutachtung der Brandstelle. Im Bereich der Küche und den dort verwendeten Küchengeräten konnten Spuren einer starken Hitzeentwicklung festgestellt werden, die nach Auskunft der Beamten von einem technischen Defekt an einer Kaffee-Pad-Maschine herrühren und somit letztlich zum Brandausbruch führten. Daher kann Brandstiftung nach Angaben der Ermittler als Brandursache ausgeschlossen werden.

Der Schaden an Gebäude, Räumen und Inventar beläuft sich nach ersten Schätzungen zwischen 80.000 und 100.000 Euro.

