POL-ESW: Pressebericht 14.01.2021

Sachbeschädigungen

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung haben die Beamten der Polizei Eschwege aufgenommen, nachdem Unbekannte bei einem Grundstück in der Dünzebacher Straße in Eschwege an einer Hecke rosa Sprühfarbe aufgebracht haben, wodurch später aufgrund der Witterung auch Teile eines Zauns in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Vorfall geschah zwischen Dienstagabend 20.00 Uhr und Mittwochmorgen 08.30 Uhr. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 60 Euro aus und sucht Zeugen der Tat, die sich unter der Nummer 05651/925-0 mit der Polizei in Verbindung setzten sollen.

Ein weiterer Fall von Sachbeschädigung ereignete sich außerdem in der Wallgasse von Eschwege, wo unbekannte Täter eine Fensterscheibe im 1. OG eines Einfamilienhauses vmtl. durch einen Steinwurf beschädigt haben. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag zwischen 17.00 Uhr und 17.45 Uhr. Der Schaden an der Scheibe beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Auffahrunfall; Schaden 18.000 Euro

Am Donnerstagmorgen gegen 06.45 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße B 249 zwischen den Meinharder Ortsteilen Schwebda und Frieda. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Eschwege war von Schwebda kommend in Richtung Frieda unterwegs als er zu spät erkannte, dass eine ihm vorausfahrende 23-jährige, ebenfalls aus Eschwege stammende, Autofahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 32-Jährige fuhr demzufolge auf das Auto der Frau auf. Während der Pkw der jungen Frau einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro erlitt, entstand am Auto des Verursachers ein Schaden von 3000 Euro. Beide Autos waren zudem nicht mehr fahrbereit. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfälle

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kollidierte um kurz vor 03.30 Uhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Großalmerode mit einem Reh, als er auf der Landesstraße L 3225 von Rommerode in Richtung Großalmerode unterwegs war. Das Tier verschwand nach der Kollision von der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Am Mittwochmorgen erfasste ein 31-jähriger Autofahrer aus Waldkappel ein Reh, als er gegen 05.00 Uhr auf der Landesstraße L 3238 von Velmeden in Richtung Laudenbach unterwegs war. Das Tier verendete noch am Unfallort, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1000 Euro.

