Polizei Bochum

POL-BO: Unfall offenbart Verkehrsdelikte: Ohne Führerschein und mit Verdacht auf Drogen am Steuer

Herne (ots)

Mehrere Strafanzeigen erwarten einen 32-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen nach einem Verkehrsunfall am Montag, 12. April, in Herne. Es besteht der Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein gefahren war.

Gegen 14 Uhr nahmen Polizeibeamte an der Bahnhofstraße, kurz vor der Einmündung zur Dornstraße, einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos auf. Während der Unfallaufnahme fuhr ein 72-jähriger Herner an der Unfallstelle vorbei. Er war in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Zeitgleich passierte ein 32-jähriger Recklinghäuser die Unfallstelle in Fahrtrichtung Recklinghausen. An der Engstelle kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle Beteiligten blieben unverletzt, an den Autos entstand geringer Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 32-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem hatten die Einsatzkräfte den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann wurde mit zur Wache genommen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen des Bochumer Verkehrskommissariats gegen den Recklinghäuser dauern an.

