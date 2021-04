Polizei Bochum

POL-BO: Gezündelt und 15 Autos beschädigt

Bochum (ots)

Am 12. April, gegen 6.30 Uhr, kam in einem Obdachlosenwohnheim in Bochum zu einer Rauchentwicklung.

Ein 34-jähriger Bochumer hatte dort in der Nähe des Stadions an einer Matratze gezündelt und dadurch einen Feuerwehreinsatz provoziert. Ein größerer Sachschaden entstand nicht.

Der Tatverdächtige hatte sich zwischenzeitlich über die Castroper Straße in Richtung Innenstadt entfernt.

Nach bisherigem Stand beschädigte der polizeibekannte 34-Jährige dabei insgesamt 15 Fahrzeuge durch Abtreten der Außenspiegel.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann im Bereich der Bongardstraße angetroffen werden.

Mit richterlichem Beschluss wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell