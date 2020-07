Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Rottweil) Autofahrer ohne Gurt und mit Handy am Ohr 8.7.20

Rottweil (ots)

Etliche Autofahrer sind bei einer Verkehrskontrolle der Rottweiler Polizei am Mittwoch in der Tuttlinger Straße aufgefallen. Innerhalb zweieinhalb Stunden ertappten die Beamten neun Autofahrer mit dem Handy am Ohr und fünf, die nicht angeschnallt waren. Ein Autofahrer hatte sein Kleinkind im Kindersitz nicht angeschnallt. Mit den Verkehrsteilnehmern wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt und gebührenpflichtig verwarnt. Die Handynutzer erwartet ein Bußgeld von 100 Euro. Hinzu kommt ein Punkt in Flensburg.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell