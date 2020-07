Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K5709/Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Schwerverletzte aufgrund missachteter Vorfahrt (09.07.2020)

K 5709 / Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei schwer verletzte Verkehrsteilnehmer und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16.15 Uhr an der Einmündung K 5709 / Berliner Straße (Außenring VS) ereignet hat. Eine 80-jährige VW-Fahrerin befuhr die Kreisstraße von Niedereschach kommend in Richtung Villingen. An der Einmündung zur Berliner Straße übersah sie, vermutlich aufgrund der geänderten Verkehrsführung, den Lkw eines 52-Jährigen. Bei der Kollision wurde sie und ihre 89-jährige Beifahrerin schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße bis etwa 18.30 Uhr gesperrt.

