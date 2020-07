Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei sucht Seat-Fahrerin nach Unfall 9.7.20 16.45 Uhr

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht eine Fahrerin eines weißen Seat Ateca, die am Donnerstagnachmittag in der Ruhe-Christi-Straße unterwegs war. Sie streifte leicht einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der dort mit seiner Sozia fuhr. Der 26-jährige Kawasaki-Fahrer wurde bei dem Unfall am Fuß leicht verletzt. Am Motorrad entstand kein Schaden. Möglicherweise hat die Unfallverursacherin von der Berührung nichts gemerkt, weswegen sie weiterfuhr. Hinweise nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 4770 entgegen.

