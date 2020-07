Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Getunte Fahrzeuge kontrolliert (08.07.2020)

Singen (ots)

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Singen stellten Beamte des Verkehrsdienstes am Mittwochvormittag zwischen 09.00 Uhr und 13.30 Uhr mehrere getunte Fahrzeuge mit gravierenden Mängeln fest. An fünf Fahrzeugen waren Fahrzeugteile verbaut, die die Verkehrssicherheit teilweise deutlich beeinträchtigten. Zudem waren verbaute Fahrzeugteile nicht abgenommen und in den Fahrzeugpapieren eingetragen, weshalb die Betriebserlaubnisse der Kraftfahrzeuge erloschen waren. Beispielsweise führten technische Veränderungen der Auspuffanlagen zu einer unzulässigen Überhöhung der zulässigen Schallemissionen. Bei zwei Pkw führten mehrere in Kombination zu sehende technische Veränderungen zur Feststellung gravierender Mängel, dass die Weiterfahrt untersagt werden mussten. Die beiden Pkw wurden einstweilig außer Betrieb gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell