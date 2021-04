Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, RW) Audi prallt gegen Dacia und Blumenbeet

Sulz/N (ots)

Bei einem schweren Unfall am Mittwochabend in der Unteren Hauptstraße entstand ein Gesamtschaden von 25.000 Euro. Eine 43-Jährige Dacia-Fahrerin kam gegen 21.30 Uhr von der Vöhringer Steige und prallte beim Einbiegen in die Durchgangsstraße gegen den Audi eines 28-Jährigen. Dieser wich zwar noch nach links aus, streifte aber dennoch den Dacia, im Anschluss ein weiteres geparktes Auto und dann noch eine Blumenbeeteinfassung, bevor das Auto letztendlich zum Stehen kam. Die Frau erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Bei dem Unfall war auch die Feuerwehr mit acht Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.

