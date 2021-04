Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Gegen anderes Fahrzeug gerollt (07.04.2021)

VS-Villingen (ots)

Weil er es nicht ausreichend gegen Weiterrollen gesichert hatte, ist am gestrigen Mittwoch das Fahrzeug eines Mannes gegen ein anderes Auto gerollt. Der 52-Jährige stellte seinen Mercedes gegen 18.30 Uhr kurzzeitig in der Straße "Schäfersteig" am linken Fahrbahnrand ab und verließ ihn. Als er zurückkam, stellte er fest, dass dieser rückwärts gegen einen geparkten Ford gerollt war. Der Autofahrer hatte den Wahlhebel nicht auf Position "P" gestellt. An seinem Pkw entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro, an dem Ford von rund 1.000 Euro.

