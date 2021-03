Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt: Nach Zusammenstoß mit E-Scooter - Polizei fahndet nach flüchtiger Fahrradfahrerin und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Montag, 29. März 2021, 13.44 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin am frühen Montagnachmittag verletzte sich eine 32-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer. Die Polizei Düsseldorf fahndet mit einer Beschreibung nach der flüchtigen Radlerin.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war die 32 Jahre alte Düsseldorferin zum Unfallzeitpunkt mit einem E-Scooter auf der Kirchfeldstraße in Richtung Fürstenplatz unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Kirchfeldstraße Ecke Remscheider Straße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einer unbekannten Fahrradfahrerin. Bei der Kollision der beiden verletzte sich die E-Scooter-Fahrerin schwer und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrradfahrerin flüchtete in Richtung Fürstenplatz, ohne sich um die 32-Jährige zu kümmern. Eine Beschreibung der Frau liegt vor: Sie ist etwa 1, 80 Meter groß, circa 50 Jahre alt, von dünner Statur und hat braune lange Haare. Sie trug eine dunkle Jacke, eine helle Jeans und war auf einem Damenrad unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an die Ermittler des Verkehrskommisariats 1 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell