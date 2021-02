Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Hauneberstein- Vorrang missachtet

Baden-Baden, Hauneberstein (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmittag in der Eberbachstraße. Ein 16-jähriger Roller-Fahrer war gegen 15 Uhr bergwärts unterwegs. An einer durch parkende Autos entstandene Fahrbahnverengung missachtete der Rollerfahrer den Vorrang eines ihm entgegenkommenden Pkw. Dadurch kam es zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 16-Jährigen leicht. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 1.500 Euro.

