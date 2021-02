Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier, K 3737 - Handfeste Auseinandersetzung im Straßenverkehr

Bischweier (ots)

Ein Streit, welcher am frühen Montagabend seinen Ursprung im Straßenverkehr nahm, mündete offenbar in einer handfesten Auseinandersetzung. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 22-jähriger Nissan-Fahrer zwischen Gaggenau-Bad Rotenfels und Muggensturm den Wagen eines 44-Jährigen trotz herannahendem Gegenverkehr überholt haben. Nach dem Überholmanöver soll der Lenker des grauen Nissans den von ihm überholten Kleinwagen mehrfach ausgebremst haben. Als die beiden Fahrzeuge kurz vor 17 Uhr an einer Ampelanlage zum Stehen gekommen sind, kam es nach aktuellen Ermittlungen nicht nur zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Fahrern, sondern überdies auch zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell