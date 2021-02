Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Eckartsweier - Bedrohung

Willstätt, Eckartsweier (ots)

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte am frühen Montagabend in der Hohnhurtster Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 20-Jähriger im Bereich einer dortigen Halle seinen Kontrahenten mit einer Schreckschusswaffe bedroht und mehrfach mit dieser in die Luft geschossen haben. Anschließend soll der Verdächtige die Örtlichkeit mit einem Auto verlassen haben. Der Bedrohte soll die Verfolgung des Heranwachsenden aufgenommen und ihn dabei mit seinem Wagen ausgebremst haben. Daraufhin habe der 20-Jährige zu Fuß die Flucht ergriffen und offenbar die Waffe weggeworfen. Vor Ort konnten die Beamten des Polizeireviers Kehl die Waffe auffinden - Ermittlungen, unter anderem wegen Bedrohung, wurden eingeleitet.

