Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Windschläg - Mit dem Traktor die Vorfahrt missachtet

Offenburg, Windschläg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Windschläger Straße trug ein Autofahrer leichte Verletzungen davon. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Lenker eines Traktors kurz nach 15 Uhr auf der Windschläger Straße in Richtung Dorfmitte, als er die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Kleinwagens missachtete. Der Kia-Fahrer, der zum Zeitpunkt des Unfalls von der Straße "In der Schnepf" nach links abbiegen wollte, wurde bei der Kollision leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

