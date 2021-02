Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Rastatt - Nach Bedrohung vorläufig festgenommen

Lahr, Rastatt (ots)

Nach einem ausufernden Streit zwischen einem 25-Jährigen und einem 34 Jahre alten Mann im Verlauf des Montagmittags in einer Firma in Lahr-Hugsweier haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll es zwischen 12 Uhr und 15 Uhr zunächst zu diversen verbalen Attacken seitens des 25-jährigen Leiharbeiters gegenüber seinem Kollegen gekommen sein, in dessen Verlauf er ihm auch einen Faustschlag verpasst haben soll. Nachdem sich die beiden Kontrahenten schließlich auf den Weg zurück zu ihrer Personalagentur in Rastatt begaben, soll der Mittzwanziger massive Bedrohungen ausgesprochen und diese in einem anschließenden Telefongespräch mit seinem Arbeitgeber bekräftigt haben. Dem Mann wurde daher in Rastatt durch Kräfte des örtlichen Polizeireviers die vorläufige Festnahme erklärt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen muss er nun mit entsprechenden Strafverfahren rechnen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell