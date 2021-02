Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Diebe unterwegs, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 12.30 Uhr und Sonntag, 13 Uhr kam es in Rastatt zu mehreren Garagenaufbrüchen. Der oder die unbekannten Täter machten sich in einer Garage in der Straße "Am Grün" zu schaffen und entwendete daraus vier Sommerreifen. An einem Wohnkomplex in der Weserstraße ließen die Diebe Sommerreifen sowie ein Hantelset aus einer Garage mitgehen, während sie eine weitere durchwühlten. Auf vier Reifen samt Alufelgen hatten es die Unbekannten in einer Tiefgarage in der Wallstraße abgesehen. In der Tiefgarage nebenan schlugen sie an drei Autos Scheiben ein und entnahmen aus einem der Fahrzeuge ein Navigationsgerät. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

/ph

