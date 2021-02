Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Polizeibeamte beleidigt

Lahr (ots)

Am Sonntagabend kam es zu heftigen Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten. Diese wurden zu Streitigkeiten gerufen, weil ein Mann offenbar gegen einen bestehenden Platzverweis, aufgrund einer vorangegangenen Körperverletzung, verstoßen hatte. Dies wollte der sichtlich Angetrunkene jedoch nicht akzeptieren, widersetzte sich stetig den polizeilichen Maßnahmen und warf den Beamten wüste Beschimpfungen an den Kopf. Der Beschuldigte wurde anschließend zum örtlichen Polizeirevier gebracht. Dort musste er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. /pb

