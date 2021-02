Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden- Aggressiver Krawallmacher

Baden-Baden (ots)

Mehrere Polizeibeamten wurden am Sonntagabend gegen 18 Uhr auf den Plan gerufen. Ein 39-Jähriger schlug in der Westlichen Industriestraße gegen mehrere Zimmertüren und zerbrach Flaschen vor dem Gebäude. Bei der Ankunft der alarmierten Beamten schrie der Krawallmacher wirr umher und reagierte auf die Ordnungshüter aggressiv. Diese verwiesen den 39-Jährigen deeskalierend zunächst des Platzes. Dem Verweis wollte der Unruhestifter jedoch nicht nachkommen, weshalb die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen. Bei der Ingewahrsamnahme randalierte der Mann weiter. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen./kw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell