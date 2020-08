Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegale Sperrmüllentsorgung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unkenbach (Donnersbergkreis) (ots)

In den letzten Tagen haben Unbekannte auf einem geteerten Wirtschaftsweg zwischen Unkenbach und Callbach einfach ihren Sperrmüll entsorgt. Der Müll wurde am Mittwochnachmittag dort aufgefunden. Es handelt sich unter anderem um zahlreiche Holzteile, mehrere blaue Säcke mit Müll sowie eine grüne Regentonne. Die illegale Entsorgung von Sperrmüll oder Hausmüll in der Umwelt stellt zumindest eine Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz dar. Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis wurde als zuständige Behörde darüber informiert. Einem festgestellten Verursacher werden neben einem empfindlichen Bußgeld regelmäßig auch die Kosten für die Abfallentsorgung auferlegt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell