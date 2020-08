POL-PDKL: Explosion auf Brauereigelände

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am Donnerstagvormittag ereignete sich in der Straße An den Hopfengärten ein Betriebsunfall auf dem Gelände der dortigen Brauerei. Nach bisherigen Erkenntnissen explodierte im Obergeschoss des Gebäudes ein Abfüllkessel wahrscheinlich durch Überdruck, so dass dieser durch das Dach katapultiert wurde und auf zwei auf dem Betriebsgelände geparkten Fahrzeugen landete. Der entstandene Sachschaden wird im oberen fünfstelligen Bereich angenommen. Das zuständige Gewerbesaufsichtsamt der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd wurde informiert. Dort erfolgen die weiteren Ermittlungen zur genauen Schadensursache. An dem Einsatz waren die örtliche Feuerwehr und der Rettungsdienst mit zahlreichen Einsatzkräften sowie die Polizei beteiligt. Die Kreisstraße 4 musste während der Einsatzmaßmaßahmen zeitweise gesperrt werden. |pirok

