Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Wer hat ein Ei auf ein Auto geworfen?

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer (40) wollte am Montag (18. Mai) gegen 15:15 Uhr von der Oranienstraße nach rechts auf die Autobahn (A59) in Richtung Dinslaken abbiegen, als ein Ei von vorne geflogen kam und seinen Wagen traf. Dadurch entstand ein Lackschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zum Eierwerfer nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

