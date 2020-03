Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Kr.) Kalefeld, 17.03.22020, 15:35 Uhr, Kreisstraße 403, in Höhe Schnedekrug. Am Dienstag, d. 17.03.2020, um 15:35 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 403, in Höhe Schnedekrug zu einem Verkehrsunfall zwischen einer landwirtschaftlichen Zugmaschiene/mit Anhänger und einem PKW. Der PKW hatte die landwirtschaftliche Zugmaschiene mit Anhänger überholt, obwohl der Abbiegevorgang rechtzeitig durch den Fahrtrichtungsanzeiger angezeigt wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Schadenssumme kann bisher noch nicht beziffert werden.

