Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Parkplatzrempler

Bad Gandersheim (ots)

(Kr.), Marienstraße 25, Parkplatz EDEKA-Markt,16.03.2020, 13:25 Uhr. Am Montag, d. 16.03.2020, um 13:25 Uhr, kamm es auf dem Parkplatz des EDEKA- Marktes in Bad Gandersheim zu einem Zusammenstoß zweier rückwärts ausparkender PKW. Es entstandt ein Gesamtschaden in Höhe von 1500,- Euro. Gegen beide Unfallbeteililigte wurden Verkehrsordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell