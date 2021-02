Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Bottenau- Hausfriedensbruch

Oberkirch (ots)

Ein Hausfriedensbruch wurde der Polizei am Sonntagabend in der Straße "Meisenbühl" gemeldet. Die Ordnungshüter gingen diesem Hinweis nach und trafen vor Ort , auf dem Gelände der dortigen Wertstoffhofes, einen 52-Jährigen an. Dieser gab vor, dass er sich auf dem Gelände nur umschauen wollte. Daraufhin wurden von Beamten die Personendaten aufgenommen. Nun droht dem 52-Jährigen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. /kw

