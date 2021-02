Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Widerstand geleistet

Biberach (ots)

Das randalierende Verhalten eines 26 Jahre alten Mannes endete für ihn am vergangenen Freitagmittag nicht nur mit mehreren Anzeigen, sondern auch in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers in Haslach. Die Mutter des Mittzwanzigers alarmierte die Beamten gegen 15 Uhr und teilte mit, dass sie dem mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Randalen nicht mehr habhaft werde und bat um dringende Unterstützung. Nachdem die Ordnungshüter in dem Anwesen in einem nördlichen Wohngebiet ankamen, soll der 26-Jährige einem der um Schlichtung bemühten Ermittler einen Faustschlag versetzt haben. Nur unter extremer Kraftanstrengung gelang es den Beamten, den Mann dingfest zu machen. Er musste letztlich in Gewahrsam genommen werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, wurden eingeleitet.

/ya

