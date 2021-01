Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt-Plittersdorf - gekenterter Kanufahrer

Offenburg (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 13:30 Uhr, konnte ein 49-jähriger Kanufahrer durch das beherzte Eingreifen von Zeugen aus dem Altrhein bei Plittersdorf gerettet werden. Dieser war mit seinem Kanu gekentert und konnte sich nicht mehr selbst retten. Die beiden Zeugen wurden auf dessen Notlage aufmerksam, fuhren mit einem eigenen Boot zu dem Verunglückten und brachten ihn an Land. Dort wurde er dem Rettungsdienst übergeben. Der Kanufahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

/FDR

