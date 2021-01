Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Neuried - Warnhinweis zu verdächtigen Textnachrichten

Offenburg, Neuried (ots)

Am Dienstag und Mittwoch sind beim Polizeirevier Offenburg zwei Anzeige wegen verdächtiger Textnachrichten eingegangen, die den Anfangsverdacht einer Betrugsstraftat darstellen könnten. In beiden Fällen haben die Personen eine Kurznachricht auf ihr Smartphone erhalten, in denen eine Paketlieferung angekündigt wurde. Die Betroffenen wurden aufgefordert, über einen in der Nachricht eingebetteten Link die Lieferung zu überprüfen und zu akzeptieren. Die unbekannten Absender nutzten das derzeit erhöhte Paketaufkommen aus, da viele Menschen tatsächlich auf Paketzustellungen warten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist bislang noch kein Vermögensschaden eingetreten. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich durch das Anklicken des Links möglicherweise eine Schadsoftware installieren, die eventuell einen Zugriff auf das Smartphone ermöglicht. Betroffene wenden sich bitte an die örtliche Polizeidienststelle.

Warnhinweis der Polizei:

Klicken Sie niemals auf Links in unaufgefordert zugesandten Mails oder Nachrichten. Immer häufiger leiten diese auf infizierte Webseiten. Rufen Sie diese auf, können Sie Ihre Geräte bereits mit Schadsoftware infizieren.

/cw

