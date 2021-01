Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen nach Ladendiebstahl eingeleitet

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln seit Donnerstagnachmittag gegen eine 44-Jährige und einen 48-Jährigen. Die mutmaßlichen Langfinger wurden gegen 16 Uhr dabei beobachtet, wie sie in einem Lebensmittelgeschäft in der Rauentaler Straße mehrere Waren einsteckten. Beim Passieren der Kasse versuchten die beiden die Kassiererin durch das Bezahlen anderer Ware zu täuschen, um so die versteckten Gegenstände unbemerkt durchzuschleusen. Ein Mitarbeiter hinderte das Duo an ihrem Vorhaben, indem er sie nach dem Bezahlvorgang in sein Büro begleitete. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen wegen Diebstahls geringwertiger Sachen aufgenommen. /jt

