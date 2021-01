Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl-Auenheim - Leichnam in Kinzig

Kehl-Auenheim (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 12:15 Uhr wurde der Polizei eine leblose, in der Kinzig in Richtung Rhein treibende Person gemeldet. In Höhe Auenheim konnte der bislang unbekannte männliche Leichnam von Einsatzkräften aus dem Wasser geborgen werden. Die Ermittlungen zur Identität und Todesursache dauern an.

/ag

