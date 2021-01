Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ladendieb aus dem Verkehr gezogen

Offenburg (ots)

Ein 22-jähriger Syrer bediente sich am Samstagvormittag ausgiebig in einem Offenburger Drogeriemarkt, indem er Waren im Wert von über 500 Euro in seinen Rucksack packte und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Dies wurde jedoch von einem aufmerksamen Detektiv verhindert. Nachdem die Polizei den Ladendiebstahl aufgenommen hatte und der Syrer wieder auf freiem Fuß war, wusste dieser nichts Besseres, als schnurstracks in den Drogeriemarkt zurückzukehren, in dem er mittlerweile Hausverbot hatte. Wiederum lief er dem Detektiv in die Arme, der ihn aus dem Laden hinaus komplementierte, wofür er wüste Beleidigungen erntete. Draußen entwendete der Syrer im Vorbeigehen aus einem Postfahrzeug ein Paket. Der Postbote, von Passanten darauf aufmerksam gemacht, verfolgte den Dieb und konnte ihn stellen. Wiederum trat die Polizei auf den Plan. Es konnte festgestellt werden, dass der Syrer seine Diebestour bereits am Morgen in Baden-Baden begann. Auch zurückliegend trat der Mann schon zahlreich mit Diebstählen in Erscheinung, womit er wohl seine Drogensucht finanzierte. Um weitere Diebstähle zu verhindern wurde der Syrer vorläufig festgenommen. Er wird am Sonntag beim Amtsgericht vorgeführt, das über einen Antrag auf Untersuchungshaft zu entscheiden hat. CBR

