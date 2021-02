Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Gefährliches Überholmanöver, Zeugen gesucht

Gaggenau, Ottenau (ots)

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Montagabend auf der B 462 bei Gaggenau sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Laut den Schilderungen eines 21 Jahre alten Autofahrers sei er gegen 19 Uhr von Gernsbach kommend in Richtung Rastatt unterwegs gewesen, als der noch unbekannte Fahrer eines Audis über eine längere Strecke von hinten dicht aufgefahren sein soll. Anschließend soll der Audi-Lenker in einer Rechtskurve, wenige Meter nach der Auffahrt Gaggenau-Ottenau, beschleunigt und trotz durchgezogener Mittellinie sowie herannahendem Gegenverkehr den 21-Jährigen überholt haben. Um beim Wiedereinscheren eine Kollision mit dem Überholenden zu vermeiden, musste der 21-Jährige abbremsen. Ebenso soll ein entgegenkommender Kleinwagen die Lichthupe betätigt haben und wurde durch die riskante Fahrweise des Unbekannten möglicherweise gefährdet. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bitten Zeugen oder gefährdete Verkehrsteilnehmer unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 um Hinweise.

/cw

