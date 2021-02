Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Nach Vorfahrtsverletzung eingeklemmt

Kappel-Grafenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstagvormittag in der Schwarzwaldstraße hat eine Frau schwere Verletzungen davongetragen. Nach ersten Ermittlungen vor Ort dürfte der Fahrer eines Kleintransporters kurz vor 11 Uhr die Vorfahrt einer Pkw-Fahrerin missachtet haben. Hierdurch kam es zu einer Kollision, durch welche die Autofahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt wurde. Sie musste durch hinzugerufene Kräfte der Feuerwehr befreit werden, bevor sie durch ebenfalls alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Ermittler der Verkehrspolizei haben die Unfallaufnahme übernommen.

/ya

