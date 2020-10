Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.10.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Künzelsau: Karussell mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Wer ein Karussell in der Hauptstraße in Künzelsau vom Dienstag, 21 Uhr, auf Mittwoch, 10 Uhr, mit schwarzer Farbe beschmiert hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Künzelsau. Der Unbekannte beschmierte das abgestellte Karussell eines 62-Jährigen und verewigte sich mit einem Schriftzug und einer Zeichnung. An dem Karussell entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 bei der Polizei Künzelsau zu melden.

