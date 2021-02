Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Marihuanablüten aufgefunden

Offenburg (ots)

Eine Personenkontrolle wurde am Montagabend zwei Männern in der Schutterwälder Straße zum Verhängnis. Nachdem das Duo im Alter von 20 und 24 Jahren gegen 22 Uhr die Polizeibeamten erblickte und daraufhin die Flucht antraten, gingen die Ordnungshüter dem verdächtigen Verhalten der beiden nach. Hierbei versteckte sich der ältere in einem Toilettenbereich einer örtlichen Tankstelle. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeit und der Person fanden die Ermittler einen Beutel mit über 30 Gramm Marihuana. Nun erwartetet den 24-Jährigen eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der jüngere konnte im Bereich der Schutterwälder Straße angetroffen und kontrolliert werden. Gegenstand weitere polizeilicher Ermittlungen ist nun, inwieweit der 20-Jährige mit dem aufgefundenen Betäubungsmittel in Zusammenhang steht.

/kw

