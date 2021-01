Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210125-2: Verkehrsunfall mit gestohlenem Auto - Brühl/Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Polizei ist der Wagen zunächst als gestohlen gemeldet und im späteren Verlauf damit ein Verkehrsunfall verursacht worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen schwarzen MC Smart meldete die Halterin (18) Samstagmorgen (23. Januar) bei der Polizei als gestohlen. Sie und eine Freundin (16) haben den Wagen eigenen Aussagen zufolge Freitagnacht (22. Januar) gegen 22:30 Uhr in der Straße Winterburg in Brühl abgestellt und am folgenden Morgen den Diebstahl des Wagens festgestellt. Die Polizisten nahmen eine Anzeige auf.

Kurz nach der Anzeigenaufnahme am Samstagmorgen erhielt die Polizei Kenntnis zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht. Vor Ort an der Weilerstraße in Hürth stand der unverschlossene Smart. Er wies Beschädigungen auf. Vermutlich ist der oder die Fahrerin von der Bonnstraße kommend in die Weilerstraße abgebogen, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und zunächst gegen ein Schild gestoßen. Im weiteren Verlauf prallte der Wagen frontal gegen einen Baum. Die Polizisten ließen den Smart abschleppen und fertigen eine Verkehrsunfallanzeige. Hinweise zu einem Fahrer oder einer Fahrerin erlangten die Beamten vor Ort nicht.

Daher bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer kann Angaben zum Diebstahl und dem anschließenden Verkehrsunfall machen? Hinweise werden telefonisch unter 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 13 entgegen genommen. (bm)

