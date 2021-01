Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210125-1: Elffache Sachbeschädigungen beschäftigen die Polizei - Wesseling

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Täter beschmierten am Wochenende diverse Häuser und Garagen in Wesseling-Urfeld mit Graffiti. Die Polizei sucht Zeugen.

Streifenbeamte erhielten am Sonntag (24. Januar) um 09:50 Uhr den Einsatz zu mehrfachen Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die Beamten stellten fest, dass in der Zeit zwischen Samstag (23. Januar) 21:00 Uhr und Sonntag (24. Januar) 08:30 Uhr Häuser und Garagen in den Straßen Am Hohen Rain, Auf der Trift, St.-Thomas-Weg und Bolemer Weg mit den Schriftzügen "TUNE" und "CINO"beschmiert worden sind. Ein Zeuge, an dessen Haus eine Außenkamera befestigt ist, gab an, dass Samstagnacht (23. Januar) um 22:50 Uhr zwei männliche Personen mit Rucksack und Spraydose in der Hand aufgezeichnet worden sind. Hinweise zu den Sprayern nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell