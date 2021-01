Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Radfahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwer verletzt wurde eine 21-jährige Radfahrerin aus Dülmen am Dienstagmorgen (12.1.21). Gegen 7.10 Uhr fuhr sie von der Billerbecker Straße in den Kreisverkehr in Höhe der Star Tankstelle ein. Als eine 55-jährige Autofahrerin aus Dülmen von rechts aus der Münsterstraße in den Kreisverkehr einfuhr, kam es zur Kollision. Die 55-Jährige hielt nicht an. Zeugen beobachteten den Unfall jedoch. Durch deren Hinweise erfuhren die Polizisten, dass sich die Autofahrerin auf einem Supermarktparkplatz befand. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher. Mit einem Rettungswagen kam die 21-jährige Radfahrerin in ein Krankenhaus.

