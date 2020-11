Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbrecher durch Videokamera verschreckt

HattingenHattingen (ots)

Am Donnerstag meldete sich ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Sprockhöveler Straße bei der Polizei und gab an, dass er über seine Videoüberwachung zwei verdächtige Personen in seinem Garten habe sehen können. Gegen 17:54 Uhr wurde der 45-Jährige über sein Smartphone über die Aktivitäten in seinem Garten benachrichtigt. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Auf den Aufnahmen erkannte er zwei Männer, die augenscheinlich die Kamera entdeckten und flüchteten. Die Täter konnten nicht mehr aufgefunden werden, Einbruchspuren waren nicht vorhanden.

