Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210122-1: Scheibe eines Fahrgastunterstandes zerstört - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten am Donnerstag (21. Januar) drei junge Männer festgestellt werden, die für die Sachbeschädigung an einem Fahrgastunterstand verantwortlich waren. Gegen 21:00 Uhr hörte ein 41-jähriger Zeuge einen lauten Knall auf dem Manheimer Ring an der Bushaltestelle Manheim-neu Bürgerzentrum. Als er aus seinem Schlafzimmerfernster sah, stellte er eine komplett zersplitterte Glasscheibe an der Bushaltestelle fest. In diesem Moment sah er außerdem zwei junge Männer, die in Richtung Bürgerzentrum gingen. Am Parkplatz des Bürgerzentrums stand ein weißer Wagen. Der Fahrer wartete auf die beiden jungen Männer, die in das Fahrzeug einstiegen und in Richtung Langenich davonfuhren. Der 41-Jährige verständigte die Polizei. Die Polizisten konnten den Wagen mit den drei jungen Männern antreffen und stellten ihre Personalien fest. Im Fahrzeug befanden sich der 18-jährige Fahrer und zwei 17-jährige Jugendliche, wobei einer der beiden 17-Jährigen um 00:00 Uhr das 18. Lebensjahr vollendete und sich so seinen Geburtstag mit einer Strafanzeige versüßte. Alle drei müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. (akl)

